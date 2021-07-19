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МИД Пакистана выразил сожаление в связи с отзывом Афганистаном своего посла

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Пакистана сожалеет о решении Афганистана вернуть своего посла и надеется на его пересмотр.

"Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что решение правительства Афганистана отозвать своего посла и старших дипломатов из Пакистана прискорбно и вызывает сожаление", - написал посол Пакистана в Афганистане Мансур Ахмад Хан в твиттере.

Он отметил, что "сообщения о похищении и нападении на дочь посла в Исламабаде расследуются и отслеживаются на самом высоком уровне по указанию премьер-министра".

Мансур Ахмад Хан добавил, что "безопасность посла, его семьи и персонала посольства и консульств Афганистана в Пакистане была дополнительно усилена".

"Министр иностранных дел встретился сегодня с послом Афганистана, осветил все шаги, предпринятые правительством в этой ситуации, и вновь заверил его в полном сотрудничестве. Мы надеемся, что правительство Афганистана пересмотрит свое решение", - подчеркнул посол Пакистана в Афганистане.

Ранее сообщалось, что посол Афганистана в Исламабаде и высокопоставленные афганские дипломаты вызваны в Кабул после похищения дочери посла Афганистана в Пакистане. В ближайшем будущем планируется визит афганской делегации в Пакистан "для расследования и принятия последующих мер по последнему делу и связанным с ним вопросам, решение по которым будет принято в свете выводов делегации".

Накануне МИД Афганистана заявил, что дочь посла ИРА в Пакистане Наджибуллы Алихила - Силсила Алихил, была похищена и подвергнута пыткам.

Афганистан Пакистан

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