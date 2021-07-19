Итальянская Zegna выйдет на публичный рынок за счет слияния со SPAC

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Итальянская Ermenegildo Zegna, производитель товаров класса люкс, выходит на публичный рынок за счет слияния со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC). В рамках сделки стоимость компании оценивается в $3,2 млрд.

Zegna, с момента своего основания в 1910 году являющаяся семейным бизнесом, привлечет $880 млн за счет слияния со SPAC, созданной европейской частной инвестиционной компанией Investindustrial и возглавляемой бывшим главным исполнительным директором UBS Серджио Эрмотти.

Часть средств, привлеченных в результате сделки, позволит Zegna продолжать инвестировать в бизнес по производству мужской одежды и даст компании возможность искать другие бренды для покупки.

В рамках сделки владельцы Zegna продадут часть своей доли и сохранят 62% объединенной компании, стоимость акционерного капитала которой оценивается в $2,5 млрд.

В прошлом году компания привлекла около $400 млн за счет инвестиций Investindustrial Acquisition Corp, компанией, с которой объединяется Zegna, а также около $250 млн от частных инвесторов, имена которых не раскрываются.

Еще $225 млн поступят от инвестиционной компании Investindustrial после завершения сделки.

Инвестиции в Zegna обеспечат Investindustrial долю в размере 11% в компании, также она получит акции как спонсор сделки.

Zegna получила известность благодаря производству мужских костюмов начиная с 1960-х годов и стала одним из первых люксовых брендов, зашедших на китайский рынок в 1991 году.

SPAC называют компаниями-пустышками, поскольку они не имеют никаких активов, кроме денежной ликвидности, и не ведут операционной деятельности. По сути, они представляют собой большие денежные пулы, котирующиеся на бирже. При покупке какой-то другой компании та получает место SPAC на бирже. То есть для покупаемой компании такой способ является "черным ходом" для выхода на открытый рынок.