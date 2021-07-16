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В Белоруссии огласили приговор по "делу студентов"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В суде Советского района Минска 16 июля озвучили приговор по "делу студентов", фигурантов которого обвиняли в участии в протестах после президентских выборов 2020 года, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна" в пятницу в своем телеграм-канале.

Правозащитники уточнили, что одиннадцать фигурантов дела, которые не признали вину, получили по 2 года и 6 месяцев колонии. Среди них и член основного состава Координационного совета, помощник экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Алана Гебремариам.

Глеб Фицнер, который признал свою вину, получил 2 года лишения свободы.

Как сообщалось, по "делу студентов" проходило 12 человек: 10 студентов разных столичных вузов, преподаватель Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) Ольга Филатченкова и член основного состава КС, помощник Тихановской Алана Гебремариам. Они были задержаны 12 ноября прошлого года за участие в акциях протеста. Филатченкова была одной из участников видеообращения преподавателей БГУИР против насилия, принимала участие в забастовке.

Фигурантов обвиняли в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшим нарушение работы учреждений и транспорта. Все они признаны правозащитниками политзаключенными.

В Белоруссии после 9 августа начались акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Тихановскую - 10,12%. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Белоруссия

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