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ЕС окажет помощь странам Восточного партнерства на 2,3 млрд евро

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Программа Восточного партнерства является тем локомотивом, который способствует экономическому росту и благосостоянию Грузии, Украины и Молдавии, и ЕС окажет им беспрецедентную помощь. Об этом заявил в понедельник на открывшейся в Батуми международной конференции президент Европейского совета Шарль Мишель.

"Хочу сделать акцент на будущее наше сотрудничество и сообщить, что мы окажем беспрецедентную финансовую помощь странам Восточного партнерства в размере 2,3 миллиардов евро, что даст возможность мобилизовать еще 17 миллиардов евро", - сказал Мишель.

При этом он отметил, что в странах Восточного партнерства должны продолжаться демократические реформы.

"Демократическое правление является ключом к тому, чтобы было верховенство закона, правосудие, борьба с коррупцией. Это не только политическая необходимость, это возможность, которую дает этот инструмент", - сказал Мишель.

По его словам, Восточное партнерство существует с 2009 года, и оно стало реальностью, приносящей пользу всем его странам.

Он сообщил, что в декабре этого года состоится очередной саммит Восточного партнерства.

"Мы обещаем, что Евросоюз останется надежным и сильным партнером для ваших стран, и мы надеемся, что вы справитесь с взятыми обязательствами, не для того, чтобы порадовать Брюссель, а для интересов ваших народов", - сказал Мишель.

На конференции выступили также другие ее участники – президенты Грузии, Украины и Молдавии.

Программа Восточного партнерства направлена на укрепление и углубление отношений с соседями Евросоюза – Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

ЕС Армения Азербайджан Белоруссия Грузия Молдавия Украина

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