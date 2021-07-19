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На Украине начались тактические учения "Три меча-2021" с участием стран-НАТО

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Свыше 1,2 тысячи военнослужащих из США, Украины, Литвы и Польши принимают участие в многонациональном тактическом учении "Три Меча - 2021" по защите территории от внешнего агрессора, которые стартовали в понедельник под Львовом, сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.

"В учениях принимают участие аффилированные подразделения, имеющие высокие потенциальные возможности, прочные и взаимозаменяемые воинские соединения, которые при необходимости способны совместно удерживать и уничтожить потенциального противника", - говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке.

В нем отмечается, что в ходе учений, которые продлятся до 30 июля, состоятся несколько уникальных тренировок, направленных на отработку совместных задач по обороне территории от внешнего агрессора.

"Учения "Три Меча - 2021" начнутся с процесса планирования штабом по активному привлечению подразделений к отработке Ситуационных учебных упражнений (STX) по вопросам тактики, техники и процедур", - отмечают в Генштабе.

Там уточняют, что в учениях примут участие более 1200 военнослужащих, 200 боевых машин из четырех стран-участниц: Литвы, Польши, Украины и США. Украину будет представлять подразделение 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Учения "Три Меча" впервые проводятся на Украине. Именно это обучение является продолжением партнерской программы международного военного сотрудничества между Литовской Республикой, Республикой Польша и Украиной", - добавили в Генштабе.

Украина НАТО

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