Глава ЦРУ заявил о принятии мер, если РФ не будет бороться с хакерами

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Глава ЦРУ Уильям Бернс считает, что действия властей России против хакеров, атакующих американские компании, продемонстрируют, насколько серьезно они относятся к вопросу.

"Президент (Джо Байден - ИФ) как в Женеве, так и затем в последующем телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным очень четко дал понять, какой приоритет он придает этому (борьбе с кибератаками - ИФ), и что мы примем меры, если российское правительство не предпримет действий против групп, действующих на его территории", - напомнил Бернс в интервью радио NPR.

Он отметил, что сразу после встречи в Женеве американская компания Kaseya подверглась атаке хакерской группировки REvil, которой приписывают связи с РФ.

"Поэтому справедливая отправная позиция, как всегда, скептически относиться к этим вопросам, к способности российского правительства действовать по этим вопросам. Но я думаю, что это действительно важный тест на серьезность для российского руководства", - заявил глава ЦРУ.

В ночь на 3 июля сообщалось, что базирующаяся в США компания Kaseya подверглась потенциально очень масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya. Kaseya занимается удаленным контролем за программами своих клиентов: поставщиков интернет-услуг для бизнеса.

Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов в сфере кибербезопасности сообщило, что хакеры потребовали от Kaseya выкуп в размере $70 млн биткоинами.

Бернс также заявил, что Россия может быть связана с так называемым "гаванским синдромом", выявленным у некоторых американских госслужащих в ряде стран в последние годы, но отказался делать поспешные выводы.

"Гаванский синдром" получил свое название в честь кубинской столицы, где сотрудники ЦРУ и Госдепартамента впервые пожаловались на плохое самочувствие и необычные симптомы, в частности, на слуховые галлюцинации и ощущение давления в голове в 2016 и 2017 годах. Некоторые из них жаловались на проблемы со зрением. Обследование сотрудников провели в университете Пенсильвании. Эксперты тогда заявили, что не обнаружили признаков физического воздействия на организм пациентов, для которого могли бы быть характерны подобные симптомы. По их словам, это "как если бы случилось сотрясение мозга без непосредственного сотрясения".

Некоторые эксперты предположили, что причина недомоганий могла крыться в воздействии радиоволн, происхождение и природа которых западным спецслужбам неизвестна.