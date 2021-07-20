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Лукашенко предложил не держать "кучу дипломатов" в Европе

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил премьер-министру Роману Головченко и главе президентской адмиинстрации Игорю Сергеенко серьезно пересмотреть вопрос комплектования кадрами белорусских диппредставительств в Европе. Он сказал это на совещании по приоритетам внешней политики.

"Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, ну она не просто отсутствует, она во вред государству", - цитирует Лукашенко агентство "БелТА".

Для примера он предложил оставлять в стране одного посла и помощника, если больше не требуется: "ну, оставьте их, снимите им двухкомнатную квартиру и пусть работают". Как только сотрудничество с этой страной будет развиваться, в миссию можно добавить дипломатов, считает Лукшашенко.

Он напомнил, что недавно обсуждлась возможность оптимизировать белорусские загранучреждения, но процесс шел недостаточно интенсивно.

"Чего мы щеки надуваем и пытаемся раздувать эти дипломатические представительства? - спросил он и призвал сосредоточиться на дипломатической работе в странах, где хотят улучшать отношения с Минском.

"Сегодня как никогда важна работа там, где нас ждут, где создан серьезный задел. Кстати, в отличие от сытой и уютной Европы, заблудших среди наших дипломатов в этих странах, на которые мы ориентируемся сейчас, вообще единицы. Потому что там люди заняты настоящим делом, показывают результат, а не бегают по митингам и не постятся в деструктивных социальных сетях", - отметил Лукашенко.

Президент также потребовал скорректировать внешнеполитическую стратегию Белоруссии. Он отметил, что с весны 2020 года нарастала антибелорусская активность, а после выборов последовала "санкционная травля". Лукашенко убежден, что в такой ситуации достойный ответ могут дать только профессиональные и, самое главное, преданные своему делу и стране дипломатические кадры.

Он напомнил МИДу, что "современный мир не ограничивается лишь странами Европейского союза" и что в сотрудничестве с другими странами, с которыми у Белоруссии добрые отношения и которые не выдвигают никаких ультиматумов, кроются безграничные возможности.

24 июня Евросоюз ввел против Белоруссии секторальные санкции после майского инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом Афины-Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

Александр Лукашенко Белоруссия Европа

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