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"Роскосмос" поставит в США модернизированные двигатели РД-181

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Новый двигатель РД-181М, на который "Роскосмос" получил разрешение на экспорт в США, представляет собой модернизированную версию РД-181, сообщили в госкорпорации.

"Новый двигатель РД-181М, на который "Роскосмосом" получено разрешение на экспорт, представляет собой следующий этап развития РД-181. Его аналог РД-191М, применяемый для российских ракет-носителей, будет установлен на пилотируемой версии тяжелой ракеты космического назначения "Ангара-А5П"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что переговоры между РФ и США на заключение контракта позволят, несмотря на существующие санкции, продолжить взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами в области ракетного двигателестроения.

В пятницу, 16 июля, на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано распоряжение правительства об одобрении переговоров между "НПО Энергомаш" (входит в состав "Роскосмоса") и американской компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС" о заключении контракта по использованию жидкостного ракетного двигателя РД-181М в ракете-носителе Antares.

Согласно документу, заключение контракта возможно в случае урегулирования между "Роскосмосом" и Минобороны РФ вопросов, связанных с использованием при разработке двигателя результатов интеллектуальной деятельности, разработки согласованных с американской компанией мер по охране российских технологий, а также получения от американской стороны гарантий, что ракеты-носители Antares с двигателями не будут использоваться для запуска полезных нагрузок военного назначения.

В декабре прошлого года сообщалось, что "Энергомаш" планирует в 2021 году передать в США не менее десяти ракетных двигателей РД-180/РД-181.

Как сообщал в интервью "Интерфаксу" первый замгендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников, поставка двигателей в США приносит "Энергомашу" около трети выручки - порядка 10-13 млрд рублей в год.

Двигатели РД-180 используются United Launch Alliance в ракете-носителе Atlas-5. Другой американской компании - Orbital ATK - поставляются двигатели РД-181. Они применяются в ракетах Antares, при помощи которых на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли Cygnus.

Конгресс США в последние годы неоднократно призывал ВВС США отказаться от их использования. Однако, по признанию конгрессменов, заменить российские ракетные двигатели вряд ли удастся до 2024 года, в том числе из-за значительной дороговизны создаваемого американского аналога.

Роскосмос Энергомаш США

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