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Регулятор ЕС начал экспертизу французской вакцины Sanofi Pasteur от COVID

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) во вторник объявило о начале процедуры экспертизы разработанной французской Sanofi Pasteur вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает газета Le Figaro.

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"Комитет по применению лекарственных средств ЕМА запустил последовательную экспертизу вакцины Vidprevtyn против COVID-19, разработанной Sanofi Pasteur", - говорится в заявлении регулятора.

В нем отмечается, что решение о начале такой процедуры принято на основе первых результатов лабораторных исследований и клинических испытаний вакцины среди взрослых.

Le Figaro поясняет, что впоследствии французская компания сможет представить ЕМА официальный запрос на одобрение своей вакцины.

Пока ЕМА одобрило только четыре вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Последние два препарата применяются для вакцинации только определенных групп населения в большинстве европейских стран.

ЕС Франция коронавирус Sanofi Pasteur Vidprevtyn ЕМА

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