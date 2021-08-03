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В ЕК отказались комментировать рост цен на вакцины Pfizer и Moderna

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Еврокомиссия не будет комментировать сообщения СМИ о том, что в Брюсселе готовы покупать вакцины компанияй Pfizer и Moderna по более высокой цене.

"Информация о ценах конфиденциальная. Мы не комментируем это", - заявила официальный представитель ЕК Вивиан Лоонела на брифинге 3 августа.

По ее словам, в переговорах с производителями вакцин для Еврокомиссии принципиально важно, "чтобы государства-члены располагали самыми эффективными и надежными вакцинами в нужный момент".

"Мы обеспечиваем постоянное снабжение (вакцинами)", - добавила Лоонела. На переговорах с производителями цены - только один из обсуждаемых аспектов. Также обговариваются производственные мощности, применяемые технологии, поставки, их график, предыдущие поставки.

На вопрос, почему в отношении цен на вакцины не может быть большей прозрачности, хотя они закупаются за деньги европейских налогоплательщиков, она не ответила.

Financial Times ранее сообщила, ссылаясь на на контракты с компаниями, что Pfizer и Moderna повысили для ЕС цены на свои вакцины от COVID-19.

Хроника коронавируса. Август.

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Евросоюз Еврокомиссия Pfizer Moderna коронавирус Вивиан Лоонела

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