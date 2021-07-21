Антонов заявил о необходимости отношений сотрудничества между РФ и США

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Народы России и США нуждаются в том, чтобы между двумя странами существовали отношения сотрудничества, это соответствует их интересам, заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью RT America.

По его словам, и Россия и Соединенные Штаты являются постоянными членами СБ ООН, что налагает на них особые обязательства по поддержанию мира. В связи с необходимостью решения многочисленных проблем у двух стран "нет времени для ссор".

"Иметь хорошие отношения между Соединенными Штатами и Россией в интересах и народа Соединенных Штатов, и народа России", - сказал он.

В качестве направлений возможного сотрудничества посол назвал изменение климата, борьбу с терроризмом, эти проблемы, добавил он, можно решить только совместно. Антонов отметил, что его "шокирует количество фейковых новостей, лживой информации о российской внешней политике", которые ежедневно публикуют американские СМИ. В результате, сказал он, "сегодня мы наблюдаем нехватку уверенности и доверия между США и РФ".

Посол считает, что Россия стала "врагом или соперником для США" лет десять назад, но "уж точно не тогда, когда начался украинский кризис".

Также он назвал оппозицию США в отношении газопровода "Северный поток 2" проявлением нечестной конкуренции, поскольку трубопровод является исключительно экономическим проектом. Россия, по его словам, имеет полное право торговать с теми, кто заинтересован в ее товарах, выразив надежду, что в США поймут это.