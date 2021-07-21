Польский водитель задержан в Белоруссии после смертельного ДТП с военным грузовиком

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Ивацевичском районе Брестской области Белоруссии в среду столкнулись военный грузовик и польский автопоезд, в результате чего погиб водитель армейского автомобиля, сообщили в министерстве обороны Белоруссии.

"Начата проверка по факту дорожно-транспортного происшествия в Ивацевичском районе. По предварительной информации, вблизи населенного пункта Ивацевичи с автомобилем "Урал", следовавшим из одной из воинских частей ВВС ПВО, столкнулся автопоезд, двигавшийся в попутном направлении, управляемый гражданином Польши", - говорится в сообщении.

"В результате столкновения "Урал" съехал в кювет и опрокинулся. Водитель армейского автомобиля - заместитель командира автомобильного взвода 1984 года рождения - получил травмы, от которых скончался", - проинформировали в Минобороны.

Погибший военнослужащий-контрактник служил в Вооруженных силах с 2008 года. У него осталось трое детей. В министерстве обороны выразили соболезнования родным и близким погибшего, заявили, что окажут необходимую помощь его семье.

В свою очередь в Следственном комитете Белоруссии уточнили, что авария произошла на трассе М1 "Брест-Минск-Граница России" 21 июля около 10 утра. Погибшему водителю было 37 лет.

"Водитель автопоезда задержан. С ним проводятся следственные действия", - проинформировали в СК.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Белоруссии.