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В Чили зарегистрировали вакцину "Спутник V"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в Чили, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Ранее в РФПИ отмечали, что общее население всех стран, одобривших "Спутник V", составляет более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли.

Применение данной вакцины одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане, Филиппинах, Камеруне, Сейшелах, Маврикии, Вьетнаме, Антигуа и Барбуде, Мали, Панаме, Индии, Непале, Бангладеш, Турции, Албании и Мальдивах, Эквадоре, Бразилии и Нигерии.

РФПИ Спутник V

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