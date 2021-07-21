Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:34Заразились
на 21.07В России 6 030 240+23 704В мире 191 445 502+529 526

Что произошло за день: среда, 21 июля

Договоренности США и Германии по "Северному потоку 2", экспертиза Ильназа Галявиева и неблагоприятные прогнозы по пожарам

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- СКР опроверг завершение психиатрической экспертизы напавшего на школу Казани. В ведомстве не подтвердили сообщения московской Общественной наблюдательной комиссии о том, что расстрелявший детей и педагогов Ильназ Галявиев признан невменяемым.

- Путин выступил против навязывания вакцинации от COVID россиянам. Президент уверен, что нужно убеждать граждан в необходимости прививки и подробно отвечать на возникающие вопросы. По данным на 21 июля, в РФ полностью привиты более 22,5 млн россиян. Власти страны исходят из того, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне не менее 80% должен быть достигнут к 1 ноября. Суточный COVID-прирост в России составил 23 704, умерли 783 человека. В Москве выявлено 3254 новых случая.

- Виктория Нуланд раскрыла детали соглашения США-ФРГ по "Северному потоку 2". По словам замгоссекретаря, Вашингтон и Берлин договорились добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину. Кроме того, соглашение предусматривает, что Берлин будет добиваться санкций ЕС, если РФ станет использовать энергетику для давления на другие страны.

- Глава МЧС заявил о неблагоприятном прогнозе по лесным пожарам в РФ. Евгений Зиничев пояснил, что этот пожароопасный сезон характеризуется аномально высокими температурами и отсутствием осадков. Между тем во всей Карелии введен режим ЧС из-за лесных пожаров.

- Наводнения в китайской провинции Хэнань унесли жизни не менее 25 человек. В столице провинции городе Чжэнчжоузатоплено метро, с городом нарушено железнодорожное, воздушное и автомобильное сообщение.

- Ракета "Протон-М" с модулем "Наука" стартовала к МКС. Многофункциональный лабораторный модуль успешно выведен на орбиту. Запуск нового российского модуля на МКС стал первым с 2010 года.

- Летняя Олимпиада-2032 пройдет в Брисбене. Австралия ранее принимала Олимпийские игры в 1956 году и в 2000 году.

Новости

Байден 30 августа примет Зеленского в Вашингтоне

Нуланд раскрыла детали соглашения США-ФРГ по "Северному потоку 2"

Нуланд раскрыла детали соглашения США-ФРГ по "Северному потоку 2"

Двое российских туристов пострадали в ДТП в турецкой Аланье

Ракета "Протон-М" с модулем "Наука" стартовала к МКС

Ракета "Протон-М" с модулем "Наука" стартовала к МКС

Эрдоган заявил, что турки будут добиваться признания Турецкой республики Северного Кипра

Эрдоган заявил, что турки будут добиваться признания Турецкой республики Северного Кипра
Пандемия коронавируса

ВОЗ сочла, что штамм COVID "дельта" вскоре станет доминирующим в мире

Наводнения в китайской провинции Хэнань унесли жизни более 20 человек

Турция не собирается закрывать границы для туристов из-за COVID

В Думе сочли, что у США иссякли аргументы против "Северного потока 2"

В Думе сочли, что у США иссякли аргументы против "Северного потока 2"
Пандемия коронавируса

До двух третей населения Индии могло переболеть COVID-19

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');