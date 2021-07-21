Что произошло за день: среда, 21 июля

Договоренности США и Германии по "Северному потоку 2", экспертиза Ильназа Галявиева и неблагоприятные прогнозы по пожарам

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- СКР опроверг завершение психиатрической экспертизы напавшего на школу Казани. В ведомстве не подтвердили сообщения московской Общественной наблюдательной комиссии о том, что расстрелявший детей и педагогов Ильназ Галявиев признан невменяемым.

- Путин выступил против навязывания вакцинации от COVID россиянам. Президент уверен, что нужно убеждать граждан в необходимости прививки и подробно отвечать на возникающие вопросы. По данным на 21 июля, в РФ полностью привиты более 22,5 млн россиян. Власти страны исходят из того, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне не менее 80% должен быть достигнут к 1 ноября. Суточный COVID-прирост в России составил 23 704, умерли 783 человека. В Москве выявлено 3254 новых случая.

- Виктория Нуланд раскрыла детали соглашения США-ФРГ по "Северному потоку 2". По словам замгоссекретаря, Вашингтон и Берлин договорились добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину. Кроме того, соглашение предусматривает, что Берлин будет добиваться санкций ЕС, если РФ станет использовать энергетику для давления на другие страны.

- Глава МЧС заявил о неблагоприятном прогнозе по лесным пожарам в РФ. Евгений Зиничев пояснил, что этот пожароопасный сезон характеризуется аномально высокими температурами и отсутствием осадков. Между тем во всей Карелии введен режим ЧС из-за лесных пожаров.

- Наводнения в китайской провинции Хэнань унесли жизни не менее 25 человек. В столице провинции городе Чжэнчжоузатоплено метро, с городом нарушено железнодорожное, воздушное и автомобильное сообщение.

- Ракета "Протон-М" с модулем "Наука" стартовала к МКС. Многофункциональный лабораторный модуль успешно выведен на орбиту. Запуск нового российского модуля на МКС стал первым с 2010 года.

- Летняя Олимпиада-2032 пройдет в Брисбене. Австралия ранее принимала Олимпийские игры в 1956 году и в 2000 году.