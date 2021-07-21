В РФ выявлено более 23,7 тыс. новых случаев COVID-19

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Еще 23 704 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в России за сутки, сообщает оперштаб.

Вторые сутки подряд заболеваемость коронавирусом в РФ держится на уровне менее 24 тыс., при этом число умерших остается довольно высоким: за минувшие сутки скончались 783 пациента, накануне во вторник - 784. Наибольшее количество в Москве - 104, в Санкт-Петербурге - 103, в Иркутской области - 42.

Общее число жертв COVID-19 в стране выросло до 150 705.

Поправились и выписаны уже более 5,404 млн пациентов, в том числе 22 584 за последние сутки.

В Москве выявлено 3 254 новых случая COVID-19, в Московской области - 2 161 новый заболевший, в Санкт-Петербурге - 1 939.

Всего в России за пандемию зарегистрировано 6 млн 030 240 случаев коронавирусной инфекции.