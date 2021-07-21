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В шведской тюрьме заключенные взяли в заложники надзирателей

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В среду в шведском исправительном учреждении двое заключенных взяли в заложники двух надзирателей и требуют вертолет для побега, сообщают местные СМИ.

"Это очень серьезное происшествие", - заявили в Шведской службе тюрем и пробации.

Инцидент произошел в тюрьме в городе Эскильстуна к западу от Стокгольма.

Двое заключенных в среду в середине дня ворвались в комнату охраны, захватили двух надзирателей и забаррикадировались. Также они отключили камеры видеонаблюдения.

По информации издания Aftonbladet, заключенные, осужденные за убийство, ворвались в комнату охранников с бритвами. Они заявили, что готовы отпустить одного заложника в обмен на 20 пицц-кебабов, которые следует передать другим заключенным. Aftonbladet также опубликовало фото местной пиццерии, которая готовит и загружает пиццы в машину.

"Заключенные были осуждены за серьезное преступление. Переговорщики Шведской службы тюрем и пробации, оперативная группа и полиция находятся на месте происшествия, подвижек нет", - сообщил исполняющий обязанности начальника службы безопасности Швеции Йорген Фром Норден.

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