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Украина опровергла согласование с ней договоренностей по "Северному потоку 2"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Украинская сторона не приобщалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии по проекту газопровода "Северный поток 2", заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Украинская сторона не приобщалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии. В то же время, мы продолжаем диалог со всеми нашими партнерами в видении путей уменьшения ключевых энергетических угроз со стороны РФ и усиления энергетической устойчивости Украины и Центральной Европы в целом", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

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Он подчеркнул, что "нет сомнений, что единственным "выгодоприобретателем" кризиса в нашем регионе является Россия".

"Соответственно, мы считаем, что США и Германия должны ответственно отнестись к нейтрализации угроз Северного потока - 2", - заявил Николенко.

Ранее в госдепартаменте США заявляли, что перед подписанием соглашения с Германией по "Северному потоку 2" США взаимодействовали с Украиной и включили ее вклад и идеи в это заявление,

"Мы поделились деталями и идеями, включая текст самого заявления, что оно остается дискуссионным и деликатным", - сказал представитель госдепа.

Накануне, 21 июля, США и ФРГ сообщили о достижении договоренностей по теме "Северного потока 2". В частности, Берлин обязуется принимать меры в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны.

Украина Германия США Северный поток 2 РФ

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