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В Италии в августе непривитых перестанут пускать на массовые мероприятия

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Италии с 6 августа на многолюдные мероприятия будут пускать только тех, кто полностью вакцинирован от коронавируса COVID-19, сообщает газета "Corriere della Sera" со ссылкой на власти страны.

Хроника коронавируса. Июль.

В четверг итальянское правительство согласовало изменение принципа работы так называемого "зеленого пропуска", в котором отмечается, вакцинирован ли тот или иной человек. С 6 августа только жителям Италии, которые завершили процесс вакцинации, будут доступны массовые мероприятия, стадионы, музеи, театры, кинотеатры, бассейны, тренажерные залы, а также бары и рестораны. На открытых террасах баров и ресторанов "зеленый пропуск" не потребуется.

Ночные клубы в Италии пока что останутся закрытыми.

"Зеленые пропуска" не потребуется в общественном транспорте, в школах и на рабочих местах.

Как сообщают СМИ, мера была принята ради увеличения темпа вакцинации. Ранее "зеленый пропуск" требовали только для путешествия за границу, а также посещения крупных мероприятий, таких как концерты, футбольные матчи или свадьбы.

"Зеленый пропуск" - это документ, который подтверждает, что его владелец был вакцинирован, сдал негативный тест на коронавирус или выздоровел от заболевания. В Италии его используют с июня.

Согласно информации издания The Financial Times, в Италии обе дозы получили 45,9% населения. Ранее власти страны заявляли, что планируют делать не менее 500 тысяч прививок в день, чтобы вакцинировать 80% населения к сентябрю.

За весь период пандемии в Италии было зарегистрировано около 4,3 млн случаев заражения коронавирусом и более 127 тысяч смертей от заболевания.

Хроника 09 января 2020 года – 22 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Италия коронавирус

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