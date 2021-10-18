В Греции задержали двух активисток, протестовавших против Олимпийских Игр в Пекине

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Греческая полиция задержала двух активисток, пытавшихся повесить баннер в знак протеста против предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине на афинском Акрополе, сообщает Associated Press.

18-летняя тибетская активистка Цела Зоксанг и изгнанная из Гонконга 22-летняя активистка Джои Сиу, являющиеся гражданками США и участницами кампании "Нет Пекину 2022", вошли на место археологических раскопок в Акрополе в качестве туристов. После чего они взобрались на строительные леса, где попытались развернуть баннер.

Сотрудник службы безопасности бросился к ним и забрал баннер.

Тем не менее девушки остались на строительных лесах и развернули тибетский флаг и баннер поменьше с надписью "Свободная революция Гонконга". Они также скандировали: "Свободный Тибет", "Бойкотируйте Пекин 2022" и "Нет свободе, нет играм".

Спустя 10 минут на место прибыла полиция и задержала протестующих.

Олимпийский огонь 24-х зимних игр будет зажжен в Древней Олимпии в понедельник и передан Китаю на церемонии в Афинах во вторник.

Зимние Олимпийские игры 2022 пройдут в Пекине в период с 4 по 20 февраля. Китайская столица станет первым городом, который принял и летние (2008 год), и зимние игры.