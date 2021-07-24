ООН приняла первую резолюцию по офтальмологической помощи

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Генеральная Ассамблея ООН одобрила свою первую в истории резолюцию по зрению в пятницу, призывая свои 193 страны-члена обеспечить доступ к офтальмологической помощи для населения своих стран, сообщает Associated Press.

Резолюция "Зрение для всех", авторами которой выступили Бангладеш, Антигуа и Ирландия и соавторами которой выступили более 100 стран. Она призывает страны внедрить "общегосударственный подход к офтальмологической помощи" и выделить целевое финансирование от международных финансовых учреждений, особенно развивающимся странам, для решения проблемы растущего воздействия потери зрения на экономическое и социальное развитие.

Согласно резолюции, "по меньшей мере 2 миллиарда человек живут с нарушениями зрения или слепотой, а 1,1 миллиарда человек имеют нарушения зрения, которые можно было бы предотвратить или которые еще предстоит устранить". Посол Бангладеш в ООН Рабаб Фатима сказала, что более 90% из 1,1 миллиарда людей во всем мире с потерей зрения живут в странах с низким и средним уровнем дохода, добавив, что 55% слепых людей - это женщины и девочки.