В Сирии прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ России

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Военно-морской парад в честь Дня Военно-Морского флота РФ прошел в сирийском Тартусе, в нем приняли участие российские корабли и боевая авиация.

Как сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны России, всего в празднике участвовали девять боевых кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ РФ, 13 летательных аппаратов Воздушно-космических сил и морской авиации ВМФ РФ, а также два ракетных катера ВМС Сирии.

В нем были задействованы фрегат "Адмирал Макаров", подводная лодка проекта 636.3 "Старый Оскол", малый ракетный корабль "Ингушетия", морской тральщик "Ковровец", вспомогательное судно КИЛ-158. Корабли, которые участвуют в параде, входят в состав постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море.

Парад принимал командующий группировкой войск РФ в Сирии генерал-лейтенант Евгений Никифоров, командовал им капитан первого ранга Дмитрий Добрынин на противодиверсионном катере "Павел Силаев". На борту "Адмирала Макарова" состоялась торжественная церемония награждения моряков за отличие в военной службе и образцовое выполнение воинского долга.

Жителей и гостей Тартуса после проведения парада ждал военно-спортивный праздник и концерт. Российские морские пехотинцы продемонстрировали высадку и захват необорудованного побережья при поддержке катеров "Раптор" и ударных вертолетов. Экипаж "Адмирала Макарова" осуществил поиск и условное уничтожение подлодки реактивным комплексом РБУ-6000.

Программу военно-спортивного праздника завершили прохождение катеров "Раптор" и пролет вертолета Ка-27, несших на борту флаги России, Сирии и ВМФ РФ. Кроме того, для жителей на набережной была организована выставка военной техники.

Военно-морской парад в Тартусе в День ВМФ РФ проводится в пятый раз.