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Девять человек погибли из-за камнепада на севере Индии

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Минимум девять человек стали жертвами камнепада в штате Химачал-Прадеш на севере Индии.

Как передает Tribune India, погибшие были туристами из других штатов Индии. Несколько человек пострадали, для их эвакуации запросили вертолет.

В результате происшествия также был разрушен мост через реку Баспа.

С июня по сентябрь в Индии ежегодно наблюдается сезон дождей, который сопровождается сходом селей и камнепадами. В частности, в июле из-за оползня, вызванного проливными дождями, в штате Махараштра на западе Индии погибли более ста человек.

Индия

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