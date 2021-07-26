ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджаре

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Подразделения ВС Армении совершили очередную провокацию на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы, сообщает Минобороны Азербайджана.

"26 июля, начиная с 03:00 подразделения ВС Армении с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района, из стрелкового оружия и гранатометов подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района", - отмечает оборонное ведомство.

По данным Минобороны, подразделения ВС Азербайджана, дислоцированные на этом направлении, предпринимают адекватные ответные меры.

Ранее азербайджанские военные сообщали об обстреле 25 июля своих позиций в направлении села Зайлик Кельбаджарского района со стороны ВС Армении.