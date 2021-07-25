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Азербайджанские военные сообщили об обстреле со стороны Армении

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Днем в воскресенье Вооруженные силы Армении с позиций, расположенных близ села Юхары Шорча Басаргечарского района, подвергли непрерывному обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении села Зайлик Кельбаджарского района, сообщило Минобороны Азербайджана.

"Обстрел велся из снайперских винтовок и автоматов", - говорится в его сообщении.

Потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет. Противник был подавлен ответным огнем.

Азербайджан Армения

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