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Под натиском талибов 46 афганских военных попросили убежища у Пакистана

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Пакистан предоставил безопасный проход 46 военным национальной армии Афганистана в секторе Арунду, Читрал, сообщило афганское информационное агентство Pajhwok.

"Командующий афганской армией обратился к пакистанской армии с просьбой предоставить убежище и безопасный проход для 46 военных национальной армии и пограничной полиции, включая пятерых офицеров, поскольку они не смогли удержать свои посты вдоль пакистано-афганской границы из-за меняющейся ситуации с безопасностью в Афганистане", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что накануне поздно вечером афганские военные прибыли в сектор Арунду, Читрал.

"После контакта с афганскими властями и необходимых военных процедур 46 военнослужащих, включая пять офицеров, получили безопасный проход в Пакистан. Афганским военным предоставили пищу, кров и необходимую медицинскую помощь в соответствии с установленными военными нормами", - сообщает издание.

Афганские военные будут возвращены на родину "после надлежащей правовой процедуры".

В сообщении также напоминается, что ранее, 1 июля, 35 афганских солдат также запросили у пакистанской армии убежище из-за невозможности удержать свой военный пост вдоль границы. Им предоставили безопасный проезд в Пакистан и после надлежащей процедуры передали их правительственным властям Афганистана.

Пакистан Афганистан Талибан

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