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В Ираке за сутки выявили рекордное для страны число случаев COVID-19

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Медицинские службы Ирака зарегистрировали за сутки 12 180 новых случаев COVID-19, что стало рекордным показателем для этой страны с начала пандемии, сообщают в понедельник западные СМИ.

"(Этот рекорд - ИФ), к сожалению, не удивляет нас из-за недостаточного соблюдения обязательных гигиенических мер, таких как ношение масок и запрет на собрания", - заявил представитель министерства здравоохранения Саиф аль-Бадр.

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"Рост, вероятно, произошел из-за большого количества собраний на праздник Ид аль-адха, ежегодно обозначающий окончание хажда", - отметил он.

При этом он отметил недостаточные темпы вакцинации в стране, подчеркнув, что рост заболеваемости ставит под удар хрупкую систему здравоохранения Ирака. Он приписал отсутствие желания у населения вакцинироваться "кампании дезинформации, которая предшествовала доставке вакцин" в Ирак.

По данным Минздрава Ирака, из 40-миллионного населения страны от COVID-19 прививалось 1,3 млн. Однако, указывают СМИ, неясно, сколько человек получили обе дозы вакцины.

По данным статистического сайта Worldometers, в Ираке за время пандемии выявили свыше 1,56 млн случаев коронавируса, более 18,3 тыс. инфицированных скончались. Выздоровели более 1,42 млн человек.

Ирак коронавирус

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