Около тысячи граждан КНДР остаются в Приморье из-за пандемии

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Более 900 граждан КНДР находятся в Приморье, большинство из них прибыли на учебу.

"По информационным учетам управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю по состоянию на 20 июля на территории Приморского края пребывает 969 граждан КНДР, из них с целью "учеба" - 619; с "деловой" целью - 50, в безвизовом порядке по служебным паспортам - 275", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления МВД края.

Из-за невозможности покинуть территорию РФ из-за сложной эпидемиологической обстановки в условиях пандемии коронавируса и прекращением транспортного пассажирского сообщения между Россией и КНДР на неопределенный период, указами президента РФ приостановлено течение сроков пребывания гражданам КНДР до истечения 90 суток с даты снятия временных ограничений на транспортное сообщение, пояснили в пресс-службе.

Как сообщалось, в сентябре 2017 года Совбез ООН запретил странам-членам Организации выдавать разрешения на работу гражданам Северной Кореи. В декабре того же года Совбез потребовал от членов ООН начать высылку северокорейских рабочих и завершить ее до конца 2019 года.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что большинство северокорейских рабочих уже покинули РФ. Оставшиеся, это около тысячи человек, фактически таковыми больше не являются, поскольку срок действия выданных им разрешений на работу истек, и они не получают доход в России. До введения ограничений по коронавирусу транспортное сообщение между РФ и КНДР осуществлялось по железной дороге (мост через реку Туманная) и авиатранспортом. Рейсы Пхеньян - Владивосток выполняла авиакомпания AirKoryо.