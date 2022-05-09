В КНДР призвали граждан к строгому соблюдению противовирусных мер в связи с COVID-19

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В Северной Корее призвали активизировать усилия по предотвращению распространения COVID-19 в стране.

В газете The Rodong Sinmun, которая является органом правящей Трудовой партии Кореи, призвали граждан не терять бдительности и подчеркнули, что даже однократное нарушение антивирусных мер может вывести из строя всю систему карантина, созданную в стране.

"Наш самый опасный враг прямо сейчас, в то время, когда экстренные антивирусные усилия затянулись, - это невнимательность и расхлябанность", - говорится в статье, опубликованной в газете.

Как сообщает агентство "Ренхап", по данным разведки Южной Кореи, временный карантин, введенный в КНДР в прошлую среду, предположительно, мог быть связан с COVID-19. Однако не исключают и вероятность вспышки заболеваний, передаваемых через воду, например, брюшной тиф.

Между тем, Пхеньян по-прежнему заявляет об отсутствии случаев заболевания COVID-19 в стране.

С конца января 2020 года из-за коронавируса границы КНДР были полностью закрыты для иностранцев и для граждан страны.