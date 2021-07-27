В Грузии рекордно увеличился суточный прирост случаев заражения COVID

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Грузии резко увеличился суточный прирост случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает во вторник грузинский Минздрав, за последние сутки зафиксировано 3 666 новых случаев заражения.

Данный показатель стал рекордным за последние месяцы. В предыдущие дни количество заболевших находилось на отметке около 2,5 тысячи человек в день.

По данным ведомства, за последние сутки скончалось 17 заболевших.

В целом с начала пандемии в Грузии было подтверждено 407 689 случаев заражения, число смертельных случаев за весь период пандемии составляет 5 731.