Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:54Заразились
на 20.07В России 6 006 536+23 770В мире 190 915 813+497 608

Грузия перешла в "красную зону" по распространению коронавируса

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Грузия перешла из "оранжевой" в "красную зону" по выявлению случаев заражения COVID-19 на каждые 100 тысяч человек, заявил директор Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

"Эпидемиологическая ситуация у нас крайне тревожная, поэтому надо будет принимать определенные меры. Сегодня на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией мы обсудили вопрос возможности принятия некоторых ограничений. Пока мы рекомендуем обязательное ношение масок на открытом пространстве в людных местах", - сказал Гамкрелидзе на брифинге во вторник.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили во вторник на заседании правительства заявил, что Грузия не вынесет возвращения к ограничительным мерам. Он призвал население массово вакцинироваться.

По информации Минздрава, за минувшие сутки в Грузии было выявлено 2 616 новых случаев заражения COVID-19, скончались 26 человек.

Сообщается также, что в тбилисской клинике скончался новорожденный, инфицированный "индийским" штаммом COVID-19. Как заявил журналистам директор клиники Давид Рехвиашвили, младенец был перевезен 1 июля из Абхазии в крайне тяжелом состоянии, и спасти его не удалось.

Ранее местные СМИ сообщили, что 16 июля в тбилисской клинике скончался от коронавирусной инфекции еще один младенец.

Хроника коронавируса. Июль.

18
На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 391 845 заболевших, умерло 542 756 человек. На фото: бездомный в Рио-де-Жанейро.19 июля. Британский дизайнер Том Сильвервуд представил платье из более чем 1500 защитных масок в день снятия коронавирусных ограничений в стране.16 июля. Онлайн-церемония вручения дипломов прошла в городе Тагиг (Филиппины).14 июля. В метро Парижа вернулись музыканты, которым было запрещено выступать более года назад из-за пандемии коронавируса.13 июля. Акция с напоминанием о необходимости ношения защитных масок в Джакарте.11 июля. Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек. На фото: жители Пекина во время дождя.9 июля. Инсталляции британского ландшафтного художника Стива Мессама в Северном Йоркшире.8 июля. В Нью-Йорке прошел парад в честь медиков.7 июля. Власти юго-западной китайкой провинции Юньнань ввели жесткие карантинные меры в городе Жуйли в связи с быстрым ростом внутренних случаев заражения коронавирусом.6 июля. Число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти в штате Ракхайн в Мьянме. На фото: добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на грузовые суда.5 июля. В Малайзии объявлены строгие ограничения на передвижение и введен комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусом.5 июля. Всемирная фольклориада проходит в Башкортостане.4 июля. В Турции отменили часть введенных из-за COVID-19 ограничений.4 июля. Ситуация с COVID-19 осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года.3 июля. В Колумбии в сельской местности для вакцинации пожилых и маломобильных граждан привлекают специальные бригады.2 июля. Индонезия переживает третью волну COVID-19.2 июля. В Буэнос-Айресе водители такси стали перевозить пациентов с COVID-19 и медицинский персонал.1 июля. В Индии число умерших от последствий заражения вирусом превысило 400 тысяч.
На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 391 845 заболевших, умерло 542 756 человек. На фото: бездомный в Рио-де-Жанейро.
Хроника 09 января 2020 года – 20 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Грузия Коронавирус

Новости по теме

Новости

Джефф Безос отправился в космос на ракете New Shepard

Джефф Безос отправился в космос на ракете New Shepard

И.о. министра обороны Армении подал прошение об отставке

В Китае в целях улучшения демографии разрешили иметь до трех детей

В Китае в целях улучшения демографии разрешили иметь до трех детей
Пандемия коронавируса

Реальное число жертв пандемии COVID в Индии может исчисляться миллионами

Реальное число жертв пандемии COVID в Индии может исчисляться миллионами
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 191 млн

В Великобританию за сутки перебралось рекордное число нелегалов

В Великобританию за сутки перебралось рекордное число нелегалов

Российские танкисты с 201-й базы в Таджикистане дошли до афганской границы

Российские танкисты с 201-й базы в Таджикистане дошли до афганской границы

Brent подорожала до $68,8 за баррель

Япония обвинила Китай в хакерских атаках на японские компании

Япония обвинила Китай в хакерских атаках на японские компании

Несколько ракет упали рядом с президентским дворцом в центре Кабула

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');