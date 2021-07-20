Грузия перешла в "красную зону" по распространению коронавируса

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Грузия перешла из "оранжевой" в "красную зону" по выявлению случаев заражения COVID-19 на каждые 100 тысяч человек, заявил директор Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

"Эпидемиологическая ситуация у нас крайне тревожная, поэтому надо будет принимать определенные меры. Сегодня на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией мы обсудили вопрос возможности принятия некоторых ограничений. Пока мы рекомендуем обязательное ношение масок на открытом пространстве в людных местах", - сказал Гамкрелидзе на брифинге во вторник.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили во вторник на заседании правительства заявил, что Грузия не вынесет возвращения к ограничительным мерам. Он призвал население массово вакцинироваться.

По информации Минздрава, за минувшие сутки в Грузии было выявлено 2 616 новых случаев заражения COVID-19, скончались 26 человек.

Сообщается также, что в тбилисской клинике скончался новорожденный, инфицированный "индийским" штаммом COVID-19. Как заявил журналистам директор клиники Давид Рехвиашвили, младенец был перевезен 1 июля из Абхазии в крайне тяжелом состоянии, и спасти его не удалось.

Ранее местные СМИ сообщили, что 16 июля в тбилисской клинике скончался от коронавирусной инфекции еще один младенец.