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Ереван заявил об обстреле Азербайджаном населенных пунктов Армении

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы (ВС) Азербайджана ведут прицельный огонь по приграничным населенным пунктам на северо-востоке Армении, сообщает омбудсмен республики Арман Татоян на своей странице в фейсбуке.

"В офис омбудсмена получены сообщения из населенных пунктов Верин Шоржа и Кут Гегаркуникской области о том, что ВС Азербайджана начали интенсивную стрельбу. В сообщениях отмечается, что азербайджанские военные ведут прицельный огонь по населенным пунктам", - написал Татоян.

Он отметил, что направил экстренные сообщения в международные органы "о необходимости предпринять решительные действия по предотвращению огня на населенные пункты Армении".

Между тем пресс-служба Минобороны Армении сообщает, что в результате перестрелки с азербайджанскими военными ранения получили двое армянских военнослужащих, а еще по пяти военнослужащим данные уточняются.

"Азербайджан предпринял атаку на границы Армении на участке населенных Сотк-Верин Шоржа (Гегаркуникская область Армении на границе с Кельбаджарским районом Азербайджана - ИФ). Развязались боевые действия, происходит интенсивная стрельба", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

В ведомстве утверждают, что ВС Азербайджана пытаются улучшить свои позиции с целью создания благоприятных условий для продвижения.

Минобороны Азербайджана сообщало о ранении двух азербайджанских военнослужащих на границе в результате обстрела со стороны ВС Армении в районе Кельбаджара.

По версии азербайджанской стороны, подразделения армянских вооруженных сил с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района Армении, примерно 00:50 28 июля подвергли интенсивному обстрелу позиции армии Азербайджана на территории Кельбаджарского района. Там уточняют, что обстрел велся из стрелкового оружия и гранатометов.

Ранее утром Армения сообщила о локальных боях на границе с Азербайджаном. По версии армянской стороны, бои начались 28 июля в 03:40 из-за провокации азербайджанских военных. Баку заявляет, что огонь открыли армянские военные.

Армения Азербайджан

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