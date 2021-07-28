Баку принял предложение Москвы о прекращении огня на границе с Арменией

В Армении сообщили об обстреле со стороны Азербайджана после наступления срока прекращения огня

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Азербайджан принял инициативу России о прекращении огня на границе с Арменией с 10:00 по местному времени (09:00 по Москве), сообщили в Минобороны Азербайджана в среду.

"Однако армянская сторона, используя танк и 120-миллиметровые минометы, продолжает эскалацию ситуации и обстреливает позиции азербайджанских военных", - говорится в сообщении Минобороны.

Офис омбудсмена Армении Армана Татояна заявил об обстреле из крупнокалиберного оружия нескольких населенных пунктов Гегаркуникской области на границе с Кельбаджарским районом Азербайджана.

"По состоянию на 10:30 (09:30 по Москве) получены сообщения от гражданских лиц об обстреле подразделениями ВС Азербайджана сел Сотк, Кут, Азат, Норабак, Неркин Шоржа, Верин Шоржа. Особенно в уязвимом положении оказались села Кут и Верин Шоржа", - говорится в заявлении.

Ранее в среду в министерстве обороны Азербайджана заявили о провокации со стороны армянских военных в направлении Кельбаджарского района в ночь на 28 июля.

В свою очередь Минобороны Армении сообщило об атаке со стороны проникших на территорию Армении азербайджанских военных и о локальных боях на северо-востоке армяно-азербайджанской границы. Там отметили, что с армянской стороны есть трое погибших и двое раненых. В Баку заявили о двоих раненых.