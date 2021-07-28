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Минобороны Армении заявило о стабильной обстановке на границе

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Обстановка на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы стабильная, режим перемирия по состоянию на 13:00 по местному времени (12:-- по Москве) соблюдается, заявили в Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что в результате боевых действий с подразделениями ВС Азербайджана утром в среду с армянской стороны погибли трое, ранения получили четверо военнослужащих.

"Обстановка на других участках армяно-азербайджанской границы относительно спокойная", - заявили в Минобороны.

Утром 28 июля Минобороны Армении сообщило о локальных боях на северо-востоке армяно-азербайджанской границы на участке населенных пунктов Сотк - Верин Шоржа. Боевые действия происходили непосредственно на территории Армении, заявил начальник главного управления оборонной политики и международного сотрудничества Минобороны Армении Левон Айвазян.

В Баку заявляют о двоих раненых военнослужащих. В Минобороны Азербайджана заявили о поддержке инициативы России о применении режима прекращения огня на азербайджано-армянской границе с 9:00 по московскому времени. Позже это сообщение подтвердили в Минобороны Армении.

12-13 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ, и.о. премьер-министра Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина о содействии.

12 июня Пашинян сообщил, что обсуждает с Москвой вопрос о размещении российских пограничников в приграничной линии с Азербайджаном с востока до юга Армении.

Азербайджан Армения

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