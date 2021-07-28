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Минобороны Армении сообщило о гибели трех военных в перестрелке на границе

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В перестрелке на северо-восточном отрезке армяно-азербайджанской границы погибли трое военнослужащих Вооруженных сил Армении, еще двое были ранены, сообщило Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что боевые действия продолжаются.

По версии министерства, локальные боестолкновения на границе рядом с населенными пунктами Сотк - Верин Шоржа (Гегаркуникская область Армении на границе с Кельбаджарским районом Азербайджана) начались ранним утром в среду из-за провокации азербайджанских военных.

В Баку утверждают, что первыми огонь из стрелкового оружия и гранатометов открыли армянские военные и ранили двоих азербайджанцев.

"Проникшие с 12 мая на суверенную территорию Армении ВС Азербайджана с 03:40 28 июля предприняли атаку на армянские позиции в направлении северо-восточной части армяно-азербайджанской границы, в результаты чего развязались локальные бои, - заявил МИД Армении. - В ответ на применение силы против территориальной целостности Армении Ереван задействует предусмотренный международным правом весь свой военно-политический инструментарий".

12-13 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ, а и.о. премьер-министра Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина о содействии.

Хроника 27 сентября 2020 года – 28 июля 2021 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Азербайджан Минобороны МИД

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