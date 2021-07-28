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Актеру Бобу Оденкёрку стало плохо на съемках сериала "Лучше звоните Солу"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Актеру Бобу Оденкёрку потребовалась медицинская помощь во время съемок шестого сезона сериала "Лучше звоните Солу", сообщает издание TMZ со ссылкой на свои источники.

По его данным, 58-летний актер упал, его тут же окружили члены съемочной группы и на место вызвали скорую. Оденкёрка отвезли в больницу, о его состоянии не сообщается.

Оденкёрк известен, в частности, по роли адвоката Сола Гудмана в сериале "Во все тяжкие", а также в его спин-оффе - сериале "Лучше звоните Солу".

Боб Оденкёрк

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