Актеру Бобу Оденкёрку стало плохо на съемках сериала "Лучше звоните Солу"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Актеру Бобу Оденкёрку потребовалась медицинская помощь во время съемок шестого сезона сериала "Лучше звоните Солу", сообщает издание TMZ со ссылкой на свои источники.

По его данным, 58-летний актер упал, его тут же окружили члены съемочной группы и на место вызвали скорую. Оденкёрка отвезли в больницу, о его состоянии не сообщается.

Оденкёрк известен, в частности, по роли адвоката Сола Гудмана в сериале "Во все тяжкие", а также в его спин-оффе - сериале "Лучше звоните Солу".