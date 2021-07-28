Власти Токио выявили самый высокий с начала пандемии прирост случаев COVID-19

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Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Власти Токио за сутки зафиксировали самый высокий с начала пандемии коронавируса прирост новых случаев COVID-19, сообщило агентство Associated Press в среду.

За минувшие 24 часа в японской столице выявили 3 177 случаев. Отмечается, что впервые с начала Олимпийских игр, которые проходят в Токио, суточный прирост превысил отметку в три тысячи.

В японской столице из-за распространения коронавирусной инфекции действует режим ЧС, он продлится до 22 августа.

За время пандемии в Японии подтвердили 875 тысяч случаев заражения коронавирусом, около 15 тысяч пациентов умерли.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.