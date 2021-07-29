Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:53Заразились
на 28.07В России 6 195 232+22 420В мире 195 329 696+614 584

США осудили эскалацию конфликта на армяно-азербайджанской границе

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - США осудили нагнетание напряженности на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны соблюдать режим прекращения огня, сообщил американский госдепартамент.

"Соединенные Штаты осуждают недавнюю эскалацию насилия в районе границы между Арменией и Азербайджаном и призывают Армению и Азербайджан выполнять обязательства по прекращению огня, предприняв немедленные шаги по деэскалации ситуации", - говорится в сообщении госдепа.

В нем отмечается, что сохраняющаяся напряженность на границе свидетельствует о необходимости поиска всеобъемлющего решения проблемы нормализации отношений между двумя странами.

"Соединенные Штаты настоятельно призывают Армению и Азербайджан как можно скорее вернуться к предметным дискуссиям под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для достижения долгосрочного политического урегулирования конфликта", - подчеркнул госдепартамент.

Как сообщалось, в среду на участке границы Гегаркуникской области Армении произошла перестрелка, армянская сторона сообщила о трех погибших военных.

США Армения Азербайджан

Новости по теме

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Минобороны Армении заявило об обстреле своих позиций ВС Азербайджана

Что случилось этой ночью: четверг, 29 июля

Глава ФРС признал, что рост инфляции в США превысил прогнозы

Глава ФРС признал, что рост инфляции в США превысил прогнозы
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан обвинил Армению в нарушении перемирия

Более 120 человек оказались изолированы из-за схода оползней в Японии

Пандемия коронавируса

Google отложил возвращение персонала в офис до 18 октября

Google отложил возвращение персонала в офис до 18 октября

Сенаторы будут блокировать назначения в Минфин США из-за "СП - 2"

Ford неожиданно отчитался о прибыли в $561 млн во II квартале

Ford неожиданно отчитался о прибыли в $561 млн во II квартале

Скончался басист ZZ Top Дасти Хилл

Скончался басист ZZ Top Дасти Хилл
Пандемия коронавируса

В ООН заявили, что Мьянма может стать супер-распространителем COVID

В ООН заявили, что Мьянма может стать супер-распространителем COVID
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');