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Азербайджан обвинил Армению в нарушении перемирия

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - ВС Армении нарушили договоренности о прекращении огня и вновь обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении Кельбаджарского района государственной границы, сообщает Минобороны Азербайджана.

"29 июля с 2:45 до 3:40 ВС Армении вели обстрел позиций азербайджанских военных в направлении села Зейлик Кельбаджарского района из автоматов и гранатометов. Кроме этого, на наши позиции были брошены 10-12 гранат F-1", - отмечает ведомство.

Минобороны подчеркивает, что противник был подавлен ответным огнем.

"Оперативная ситуация находится под контролем наших военных", - указывает Минобороны Азербайджана.

Ранее по версии Минобороны Армении, локальные боестолкновения на границе рядом с населенными пунктами Сотк - Верин Шоржа (Гегаркуникская область Армении на границе с Кельбаджарским районом Азербайджана) начались ранним утром в среду из-за провокации азербайджанских военных.

После этого в Минобороны Азербайджана отмечали, что Баку принял инициативу России о прекращении огня на границе с Арменией 28 июля с 10:00 по местному времени (09:00 по Москве).

"Однако армянская сторона, используя танк и 120-миллиметровые минометы, продолжает эскалацию ситуации и обстреливает позиции азербайджанских военных", - указывали в Минобороны Азербайджана.

Хроника 27 сентября 2020 года – 29 июля 2021 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Азербайджан Кельбаджарский район

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