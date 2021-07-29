В Бразилии похолодало и выпал снег

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Бразилии в ряде регионов установились рекордно низкие для страны температуры и выпал снег, ожидается еще большее похолодание, сообщает в четверг Globo.

Холода пришли в Бразилию со среды, в этот день температурные рекорды были установлены в городах Кампу-Гранди и Флорианополис. В более чем 10 городах штата Санта-Катарина прошел снег, и местные жители вышли на улицы, чтобы насладиться таким необычным зрелищем. В штате Риу-Гранди-ду-Сул снегопад прошел в 30 городах, температура опустилась ниже нуля градусов.

An unusually cold airmass impacted parts of South America over the last few days producing #snow in southern #Brazil. pic.twitter.com/5N7QIGVIdJ — Greg Dee (@GregDeeWeather) July 29, 2021

QUANTA NEVE MEU DEUSSSSS pic.twitter.com/KXJy7NoukJ — miih (@smlltlkhoran) July 28, 2021

В среду самая низкая температура в Бразилии была зарегистрирована в городе Сан-Жоаким, она составила минус 7,8 градуса.