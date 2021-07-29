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В Бразилии похолодало и выпал снег

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Бразилии в ряде регионов установились рекордно низкие для страны температуры и выпал снег, ожидается еще большее похолодание, сообщает в четверг Globo.

Холода пришли в Бразилию со среды, в этот день температурные рекорды были установлены в городах Кампу-Гранди и Флорианополис. В более чем 10 городах штата Санта-Катарина прошел снег, и местные жители вышли на улицы, чтобы насладиться таким необычным зрелищем. В штате Риу-Гранди-ду-Сул снегопад прошел в 30 городах, температура опустилась ниже нуля градусов.

В среду самая низкая температура в Бразилии была зарегистрирована в городе Сан-Жоаким, она составила минус 7,8 градуса.

Ожидается, что в пятницу холод только усилится, а в городах Порту-Алегри, Флорианополисе, Куритибе, Сан-Паулу и Кампу-Гранди температура опустится ниже 5 градусов.

Бразилия

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