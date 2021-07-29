В районе боев на границе Армении и Азербайджана произошло землетрясение

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Гегаркуникской области на востоке Армении вечером в четверг.

Как сообщает пресс-служба МЧС республики, эпицентр землетрясения находился в 3 км к северо-востоку от села Шоржа Гегаркуникской области.

Сила толчков в эпицентре составила 4-5 баллов. Землетрясение силой 3 балла ощущалось в городах Севан, Гавар, Чамбарак и селе Шохакат Гегаркуникской области, городе Абовян Котайкской области силой 2 балла и селе Айгедзор Тавушской области силой 2 балла. Сообщений о разрушениях не поступало.

Бои в этом районе

Утром в среду Минобороны Армении сообщило о локальных боях на северо-востоке армяно-азербайджанской границы на Гегаркуникском участке близ населенных пунктов Сотк - Верин Шоржа. Ереван сообщил о трех погибших и пяти раненых военнослужащих.