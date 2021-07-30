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Азербайджан опроверг новость Армении о двух сбитых беспилотниках

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Минобороны Азербайджана опровергает новость армянской стороны о двух сбитых азербайджанских беспилотниках.

"Распространенная армянской стороной информация о, якобы, сбитых над Басаркечаром двух БПЛА азербайджанской армии не соответствует действительности и является очередной дезинформацией противника", - отмечается в сообщении.

Ранее армянские СМИ сообщили, что подразделения войск ПВО Армении в небе над Басаркечаром в четверг вечером уничтожили два беспилотника ВС Азербайджана.

Минобороны Азербайджана Армения

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