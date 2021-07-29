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На юге Сирии около границы с Израилем начались перестрелки с боевиками

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Столкновения боевиков с частями Сирийской арабской армии происходят в последние дни на юге Сирии, стрельба была слышна в районе населенного пункта Тасиль в пяти километрах от Голанских высот, часть которых контролируется Израилем, сообщает в четверг израильская газета The Jerusalem Post.

Издание напоминает, что сирийские власти отбили у боевиков ряд регионов в провинции Деръа, а также близ Голанских высот в 2018 году, после семи лет конфликта, однако в последние два года на юге Сирии напряженность продолжает нарастать.

Газета приводит данные наблюдателей, которые следят за развитием ситуации в этой части Сирии, - они склонны полагать, что нынешние столкновения серьезнее прежних.

"Если ситуация ухудшится, это может повлечь серьезные последствия для Израиля, Иордании, а также для сирийских властей и проиранских группировок, таких как "Хезболла", - отмечает The Jerusalem Post.

Сирия Израиль Тасиль

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