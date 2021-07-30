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Столицу Филиппин вновь закроют на локдаун из-за COVID-19

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Столицу Филиппин Манилу и ее пригороды в начале августа снова закроют на жесткий локдаун, чтобы предотвратить рост заболеваний штаммом "делта" коронавируса COVID-19, сообщает издание The Straits Times.

"Это болезненное решение, но мы должны так поступить, чтобы избежать перегруженности больниц", - заявил в пятницу пресс-секретарь президента Филиппин Родриго Дутерте – Гарри Роке.

Роке сообщил, что с 6 августа в Маниле и близлежащих районах будет действовать максимально жесткий режим самоизоляции. Такие меры будут держаться в районе в течение двух недель.

Покидать дома в манильской агломерации смогут только работники служб жизнеобеспечения и те, кому нужны продукты и прочие жизненно необходимые товары.

В манильскую агломерации входят 16 городов. В районе проживает около 13 млн человек, что является примерно одной десятой населения страны. Ранее столичный регион так же закрывали на локдаун в марте и апреле.

За весь период пандемии на Филиппинах было зарегистрировано около 1,58 млн случаев заражения коронавирусом и более 27 тыс. смертей от последствий заражения.

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