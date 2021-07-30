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Дизайнера из Италии обвинили в неуважении к флагу и гербу Узбекистана

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Использование изображений герба и флага Узбекистана в новой коллекции обуви итальянского дизайнера Стефано Риччи является неуважением к государственной символике республики, заявили в пятницу в пресс-службе узбекского Минюста.

"Это неуважение к государственным символам Республики Узбекистан - флагу и гербу", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что государственные символы независимого Узбекистана священны, и их оскорбление в любой форме карается законом. В частности, в соответствии с законодательством страны изображение герба и флага страны не могут быть использованы в коммерческих целях для продвижения производимых или реализуемых товаров (работ, услуг).

Ранее в соцсетях появились фотографии новой коллекции спортивной обуви и одежды известного итальянского дизайнера Стефано Риччи, в которой он использовал изображения герба и флага Узбекистана. Мнения пользователей в соцсетях разделились на тех, кто осудил автора, и тех, кому коллекция понравилась.

Узбекистан Италия Стефано Риччи

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