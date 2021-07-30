НАТО поднимала истребители Испании и Италии для сопровождения самолетов РФ над Балтикой

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Командование НАТО накануне направляло испанские истребители Eurofighter и итальянские истребители-бомбардировщики F-35 для сопровождения самолетов РФ, летевших над Балтийским морем, говорится в обнародованном в пятницу заявлении альянса.

"Истребители НАТО, приписанные миссии Балтийского воздушного патрулирования, идентифицировали два самолета радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП и истребитель Су-24", - отмечается в документе. По данным НАТО, эти самолеты вылетели из Калининградской области.

"В то же время был замечен, перехвачен и идентифицирован в той же зоне транспортный самолет Ил-76", - говорится далее в заявлении. В НАТО подчеркнули, что этот российский самолет не предоставлял план полета, и у него не был включен транспондер, поэтому полет представлял потенциальную угрозу для гражданских авиалиний.

Однако в НАТО отметили, что российский самолет не входил в воздушное пространство стран альянса, и операция сопровождения носила рутинный характер.

Тем не менее в альянсе указали, что за последние недели самолеты альянса стали чаще вылетать на сопровождение в регионе российской авиации, пролетающей над международными водами вблизи территории НАТО.