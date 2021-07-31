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При крещении новой подлодки США бутылку шампанского разбили с третьего раза

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Лишь с третьего раза в субботу во время церемонии крещения новой ударной подводной лодки ВМС США USS Hyman G. Rickover (SSN 795) на верфи в городе Гротон (штат Коннектикут) удалось разбить о ее борт бутылку шампанского, следует из трансляции построившей ее компании General Dynamics.

По существующей в США давней традиции, эта почетная роль предоставляется женщине. Ею должна была стать жена бывшего начальника штаба ВМС США Джонатана Гринерта Дарлин. Однако в последний момент она решили передать эту миссию своей дочери Саре, которая работает в компании General Dynamics.

Она дважды ударила бутылкой по борту подлодки. Но она не разбилась, что по поверью моряков считается плохим знаком для корабля. Только после инструктажа со стороны военных в третий раз Саре это удалось.

Многоцелевая атомная подводная лодка ВМС США USS Hyman G. Rickover (SSN 795) класса Virginia IV после ввода в состав ВМС США помимо торпед будет нести 12 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысячи км. Ее водоизмещение достигает 7,8 тысяч тонн, длина составляет около 115 метров. Стоимость оценивается в 2,7 млрд долл.

В настоящий момент в строю в ВМС США находится 19 атомных подлодок класса Virginia, в том числе одна в новейшем варианте Virginia IV.

Всего в составе ВМС США насчитывается (без учета 18 стратегических) 50 атомных подводных лодок.

США ВМС

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