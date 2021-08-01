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Иран отверг причастность к атаке на танкер Mercer Street

Иран отверг причастность к атаке на танкер Mercer Street
Архивное фото
Фото: Andrew Aitchison / In pictures via Getty Images

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Иран не имеет отношения к нападению на танкер Mercer Street в Индийском океане, подобные обвинения являются беспочвенными, заявил представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

"В подобных поисках виноватого нет ничего нового. Те, кто несет ответственность за эту атаку, это те же самые (силы - ИФ), кто сделал возможным для режима Израиля укрепиться в этом регионе", - цитирует его агентство Associated Press.

При этом Хатибзаде пообещал, что Иран не будет колебаться при защите своего суверенитета и интересов.

Ранее сообщалось, что японский танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа - подданный Британии и гражданин Румынии.

В миреПри нападении на танкер Mercer Street погибли британец и гражданин РумынииЧитать подробнее

В ВМС США отмечали, что первые поступившие данные об инциденте указывают на то, что нападение, судя по всему, было совершено при помощи беспилотника.

Иранский телеканал Al Alam TV со ссылкой на неназванные источники утверждал, что атака на судно была совершена в ответ на предполагаемое нападение Израиля на военный аэропорт "Аль-Дабаа" в Сирии.

Источник сообщил, что в результате израильского авиаудара в ночь на 22 июля, нанесенного по району Аль-Кусайр на западе сирийской провинции Хомс, погибли двое "бойцов сопротивления", а также уничтожены склады оружия и боеприпасов движения "Хезболла".

СМИ в свою очередь приводили слова неназванного представителя властей Израиля, согласно которым Израиль вряд ли сможет оставить произошедшее без реакции, так как оператор японского танкера - израильская компания.

Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в ходе телефонной беседы договорились о сотрудничестве в области расследования нападения на Mercer Street, а также о возможных последующих шагах.

Иран Индийский океан Mercer Street

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