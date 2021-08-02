Польша и Словения предложили помощь белорусской спортсменке Тимановской

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Польша и Словения предложили белорусской спортсменке Кристине Тимановской визовую помощь и поддержку.

Замгглавы МИД Польши Марчина Пшидача поздно вечером в воскресенье написал в своем твиттере: "Польша готова помочь белорусской спортсменке Кристине Тимановской. Ей была предложена гуманитарная виза, она сможет свободно продолжить спортивную карьеру в Польше, если она так решит".

Премьер-министр Словении Янез Янша также заявил в своем твиттере, что Тимановскую готовы принять в стране.

Накануне глава МИД Чехии Якуб Кулганек предложил белорусской легкоатлетке чешскую визу.

Между тем госсекретарь МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил в понедельник в эфире радиостанции RFI, что несколько стран Евросоюза предложили предоставить политическое убежище Тимановской, вопрос будет изучен.

"Я считаю, что для Европы было бы честью сделать это", - добавил Бон.

Глава Олимпийского комитета Австрии Карл Штосс, которого цитирует в понедельник пресс-служба, заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) поможет белорусской спортсменке. "Там ей помогут и проконсультируют лучшим образом. О запросах на предоставление убежища в какой-либо европейской стране в настоящий момент речь не идет", - сказал Штосс.

Ранее сообщалось, что Тимановская, принимавшая участие в токийской Олимпиаде и отказавшаяся возвращаться на родину, провела ночь в отеле токийского аэропорта.

Официальный представитель МОК Марк Адамс в воскресенье сообщил, что представители МОК и оргкомитета Игр беседовали с Тимановской, контакты с ней будут продолжены для принятия решения о дальнейших действиях.

Тимановская ранее сказала телеканалу "Асахи", что расскажет о своих планах на будущее через своего адвоката. В опубликованном видеообращении спортсменка заявила: "Я обращаюсь за помощью к Международному олимпийскому комитету, на меня оказывается давление, и они (Национальный олимпийский комитет Белоруссии, НОК - ИФ) пытаются вывезти меня из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться".

Поводом, по сообщению СМИ, стал отказ спортсменки выступить в эстафете 4х400 после того, как две другие участницы команды были отстранены от участия из-за недостаточного количества допинг-проб.

НОК Белоруссии в воскресенье заявил, что тренеры сборной по легкой атлетике в связи с отказом от участия в забеге приняли решение отправить Тимановскую на родину, мотивировав решение ее психологическим состоянием.

СМИ со ссылками на различные источники сообщают о желании Тимановской попросить убежище в Европе. В сообщениях СМИ утверждается, что спортсменка опасается, что по возвращении на родину может быть арестована.