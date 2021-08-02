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В Италии не смогли за сутки справиться с хакерской атакой против вакцинации

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Электронная система записи граждан на вакцинацию от COVID-19 в столичной итальянской области Лацио, пострадавшей от хакерской атаки, в понедельник все еще не работает. Об этом сообщает телеканал TGcom24.

Атака состоялась в воскресенье. Власти начали расследование по поводу того, кто за ней стоит. "Согласно первым полученным следователями данным, атака была проведена из-за рубежа", - отмечает телеканал.

При этом специалисты пока не определили, из какой именно страны действовали хакеры. Им удалось проникнуть в систему компании, отвечающей за записи на вакцинацию, и зашифровать содержавшиеся там данные.

"В настоящее время мы защищаем наше общество от этих кибератак, которые вполне можно считать террористическими. Область Лацио подверглась нападению преступников. Это самое серьезное подобного рода происшествие за всю историю Италии", - сказал в понедельник губернатор этой области Никола Дзингаретти.

"Кибератаки еще продолжаются. Ситуация очень серьезная", - добавил он. Дзингаретти пояснил, что хакеры не просили выкупа в обмен на прекращение атаки. "В любом случае, мы не будем вести переговоры с теми, кто нас атакует. Власти проводят расследование" - предупредил он.

Италия

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