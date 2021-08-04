Владельца частного музея в Тюмени обыскали по делу о его экспонатах

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Тюмени сотрудники регионального управления ФСБ пришли с обыском в частный "Музей частных коллекций", а затем обыскали дом его владельца Гая Першинга и увезли его на допрос. Он сообщил во "ВКонтакте", что 2 августа оперативники изъяли из музея от 2000 до 2500 экспонатов.

Першинга заподозрили в причастности к незаконному обороту археологических находок (ст. 7.15.1 КоАП). У него из музея изъяли больше 1500 археологических предметов, предположительно представляющих научную и культурно-историческую ценность, сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ.

Изъятое отправили на экспертизу.

"Установлено, что владелец музея принимал активное участие в незаконных раскопках, скупке и продаже исторических ценностей и вооружения на 9 объектах археологического наследия Тюменской области", - говорится в пресс-релизе.

По данным ФСБ, все находки (исторические артефакты XIV-XV веков) были в музее на ответственном хранении.

Также в музее нашли вооружение времен Великой Отечественной войны, в том числе неразорвавшийся шрапнельный артиллерийский снаряд калибра 76 мм.

Поскольку музей расположен в жилом многоквартирном доме, хранившийся в нем снаряд создавал угрозу жизни жильцов. Снаряд вывезли на полигон и уничтожили.

По изъятому вооружению также назначен ряд экспертиз, по результатам которых планируется принять решение о возбуждении уголовного дела.